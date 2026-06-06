Twee mensen aangehouden bij optreden Ye in GelreDome

Twee mensen zijn zaterdagavond opgepakt rond het optreden van rapper Ye in de GelreDome in Arnhem. Ze worden verdacht van het verstoren van de openbare orde bij een betoging, maar volgens de politie waren het geen demonstranten. Verdere informatie is nog niet bekend.

Rapper Kanye West, die optreedt als Ye, kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Ye maakte onder meer een nummer met de naam Heil Hitler. Ook prees hij de Duitse nazileider en verkocht hij via zijn website T-shirts met een hakenkruis erop.

Het Centraal Joods Overleg probeerde via een kort geding Ye uit Nederland te laten weren, maar die eis werd afgewezen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) demonstreerde buiten de GelreDome tegen zijn optreden.

Hierboven zie je beelden van het protest tegen Ye, de tegendemonstranten zijn opgepakt.