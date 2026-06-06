Burgemeester Marcouch wil met rapper Ye naar Holocaustmuseum in Amsterdam

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper Ye uitgenodigd om zondag, tussen zijn Nederlandse concerten door, een bezoek te brengen aan het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Daarna zou hij samen met de opperrabbijn een krans kunnen leggen bij het Namenmonument. Dat bevestigt de woordvoerder van Marcouch na berichtgeving van de Volkskrant.

Met zo'n bezoek zou Ye "een statement maken voor een miljoenenpubliek. Een statement tegen antisemitisme", zegt de burgemeester tegen de krant. Het voorstel is ingediend bij de organisator van de twee concerten in het GelreDome. Daarop is nog geen reactie gekomen.

Meer informatie over de situatie rond Ye zie je in de bovenstaande video.

Rapper Kanye West, die tegenwoordig optreedt onder de naam Ye, is omstreden vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het CIDI probeerde eerder deze week tevergeefs via de rechter te voorkomen dat hij naar Nederland zou komen.

Demonstraties verwacht

Bij het optreden van zaterdagavond worden demonstraties verwacht. Volgens Marcouch gaat het om een actie van het CIDI en twee demonstraties van individuen. De protestacties staan gepland voor het eind van de middag, om 16.30, 17.00 en 18.00 uur. De demonstranten hebben een plek aangewezen gekregen aan de noordwestkant van de GelreDome, laat de woordvoerder van Marcouch weten.

Ye geeft ook maandag een concert. Concertorganisator J. Noah Entertainment was zaterdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.