OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

CIDI wil met protestborden bij GelreDome staan tijdens concert Ye

Muziek

Vandaag, 11:42

Link gekopieerd

Tegenstanders van de komst van de Amerikaanse rapper Ye demonstreren zaterdag bij het GelreDome in Arnhem. Zo zegt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) "zeker met protestborden" aanwezig te zullen zijn, laat directeur Naomi Mestrum weten. Hoe het protest er precies uit zal zien, is nog onderwerp van gesprek, zegt Mestrum. Het CIDI heeft zich volgens haar al gemeld bij de gemeente Arnhem. Hoeveel betogers er komen, is nog niet bekend.

Lees ook: Rapper Ye mag in Nederland blijven, concerten in Arnhem kunnen doorgaan

Rapper Ye mag in Nederland blijven, concerten in Arnhem kunnen doorgaan
Rapper Ye mag in Nederland blijven, concerten in Arnhem kunnen doorgaan

'Onbegrijpelijk'

De rechter in Amsterdam oordeelde dat Ye, ook bekend als Kanye West, in Nederland mag blijven. Het Centraal Joods Overleg (CJO) wilde dit via een kort geding voorkomen, omdat de rapper in het verleden meerdere keren antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan.

Het CIDI noemde het eerder al "onbegrijpelijk" dat de rapper naar Nederland mag komen. "We willen ons laten horen, omdat Jodenhaat niet geaccepteerd of genormaliseerd mag worden", aldus Mestrum. "Ook niet wanneer het gaat om een grote artiest. Zwijgen is geen optie. Daarom zullen we daar zaterdag gaan staan."

Meer informatie over de situatie rond Ye zie je in de bovenstaande video.

Door ANP

Lees ook

Kabinet blijft bij besluit: geen inreisverbod voor Ye
Kabinet blijft bij besluit: geen inreisverbod voor Ye
Centraal Joods Overleg dreigt met gang naar rechter nu Kanye West mag optreden
Centraal Joods Overleg dreigt met gang naar rechter nu Kanye West mag optreden
Rapper Ye mag Nederland tóch in, minister ziet geen reden om hem te weren
Rapper Ye mag Nederland tóch in, minister ziet geen reden om hem te weren

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.