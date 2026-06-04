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Drie demonstraties aangekondigd bij eerste concert Ye

Drie demonstraties aangekondigd bij eerste concert Ye

Demonstratie

Vandaag, 22:10

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Er zijn tot nu toe drie demonstraties bij de gemeente Arnhem aangemeld rondom het concert van rapper Ye, ook bekend als Kanye West, aanstaande zaterdag in de GelreDome. Dat zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Het gaat om een demonstratie van het CIDI en twee "individuen".

De demonstranten krijgen volgens Marcouch een plek waar zij "zichtbaar en hoorbaar zijn voor hetgeen waartegen zij demonstreren". Over een demonstratievak of een exacte locatie bij de GelreDome liet de burgemeester zich nog niet uit. De burgemeester zegt te kunnen begrijpen dat mensen een tegengeluid willen laten horen, en dat te faciliteren.

De rapper heeft in het verleden meerdere keren antisemitische en pro-nazistische uitspraken gedaan. Daarvoor bood hij begin dit jaar zijn excuses aan. Over een eventueel ingrijpen als er tijdens het concert iets strafbaars gebeurt, zei Marcouch dat het aan de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) is "om te bepalen hoe en wanneer er ingegrepen wordt".

Ye geeft op zaterdag en maandag een optreden. Er zijn zo'n 70.000 kaarten verkocht.

Door ANP

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