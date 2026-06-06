Protesten rondom optreden Ye, bezoekers concert nemen foto's van actievoerders

Bij de Gelredome in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper Ye. De Amerikaanse artiest treedt zaterdagavond op in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak ter hoogte van ingang Noord worden banners getoond met onder meer waarschuwingen.

Het protest is onder meer van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). In het vak staan na 17.30 uur ongeveer twintig mensen. Bij het stadion staan meerdere politiebusjes, ook van de mobiele eenheid.

Ye kwam in opspraak vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Op de rode banners staan teksten als: "Waarschuwing. De artiest die je gaat bekijken verkocht in zijn webshop T-shirts met deze print" met daarbij een afbeelding van een hakenkruis, en eronder: "Wij vonden dat je dit moest weten". Op een andere banner staat: "De artiest die je gaat bekijken, heeft eerder verklaard: "I like Hitler". Wij vonden dat je dit moest weten." Bezoekers van het concert bekijken en fotograferen de actie.

Tegendemonstratie

De politie heeft drie mensen weggestuurd bij de GelreDome. Ze droegen borden waarop complottheorieën over onder meer de Holocaust stonden. Daarmee wilden ze meerdere keren naar een protest van enkele Joodse organisaties tegen het optreden van Ye gaan. Agenten hadden de drie enkele keren verteld dat ze afstand moesten houden, maar ze bleven terugkomen.

De borden van de betogers trokken onder meer de Holocaust in twijfel, de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van hen wilde met directeur Naomi Mestrum van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in gesprek over "de ontkenning van de Holocaust". Na een tijdje pakten agenten een van de drie betogers vast om hem van het terrein te verwijderen. De anderen volgden hem.

Ye niet welkom bij museum

De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, is ook bij de GelreDome. Hij had Ye uitgenodigd om zondag samen naar het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam te gaan en daarna een krans te leggen bij het Namenmonument. Marcouch zegt dat hij nog geen antwoord van Ye op de uitnodiging heeft gekregen.

Het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam weigert overigens mee te werken aan een bezoek van de omstreden Amerikaanse rapper. De komst van de artiest "heeft een ongewenste impact op andere bezoekers en levert ook zorgen op over de integriteit van deze herinneringsplek", verklaart de organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier (JCK).

De artiest maakt momenteel een tournee door Europa maar is in meerdere landen geweerd. Eerder deze week probeerde het Centraal Joods Overleg (CJO) de rapper via een kort geding te weren uit Nederland. De rechter besliste dat de twee concerten zaterdag en maandag toch door mochten gaan.