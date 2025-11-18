Terug

Herdenking dodelijke explosie Tarwekamp op 7 december

Vandaag, 16:57

In Den Haag is op 7 december een herdenking van de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve, precies een jaar eerder. De openbare bijeenkomst is in de Adventkerk. Een week na de ontploffing was daar ook een plechtigheid voor de slachtoffers.

De herdenking is volgens de gemeente bedoeld "voor iedereen die wil stilstaan bij de verschrikkelijke gebeurtenissen van vorig jaar, die de slachtoffers wil herdenken en die troost wil vinden in verbondenheid". Een deel van de Tarwekamp zelf is op 7 december afgesloten voor verkeer "om ruimte en rust te creëren voor waardige individuele herdenking".

De hoofdverdachte zei in maart spijt te hebben van de aanslag:

Hoofdverdachte zegt spijt te hebben van aanslag Tarwekamp: 'Hoop dat nabestaanden mij vergeven'
Hoofdverdachte zegt spijt te hebben van aanslag Tarwekamp: 'Hoop dat nabestaanden mij vergeven'

Zes bewoners overleden

Tijdens de jaarwisseling mag rond de Tarwekamp geen vuurwerk worden afgestoken. Het gebied was ook bij de vorige jaarwisseling een vuurwerkvrije zone. Door een aanslag met een explosief in december 2024 stortte een deel van een portiekflat aan de Tarwekamp in. Zes bewoners kwamen om het leven en vijf mensen raakten gewond. Vier verdachten zijn opgepakt voor de aanslag. De explosie was gericht tegen een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van de hoofdverdachte.

Te veel herinneringen

Zeven van de achttien woningen en acht van de achttien bedrijfspanden werden verwoest. De eigenaren daarvan hoeven ook volgend jaar geen gemeentelijke belastingen en erfpacht te betalen. Het is de bedoeling dat de portiekflat over een tijdje wordt herbouwd, precies zoals die er voor de explosie uitzag.

Volgens de gemeente zijn in de afgelopen weken enkele bewoners en ondernemers teruggekeerd naar de Tarwekamp. Begin volgend jaar kunnen waarschijnlijk meer mensen terugkeren. Sommige bewoners kunnen niet naar hun oude huis "aangezien het te veel herinneringen oproept of niet meer voelt als een veilige plek", zegt de gemeente.

Door ANP

