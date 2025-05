Zo hang je de Nederlandse vlag op 4 en 5 mei volgens de regels

Op 4 en 5 mei staan we in Nederland stil bij onze geschiedenis en vieren we onze vrijheid. Het hijsen van de Nederlandse vlag speelt hierbij een belangrijke rol. Hoewel er geen wettelijke verplichting is voor burgers, geeft de Rijksoverheid wél richtlijnen voor het gebruik van de vlag op deze dagen. In dit artikel leggen we die uit.

Wie herdenken we eigenlijk tijdens de dodenherdenking? Daar zijn de meningen over verdeeld, is te zien in bovenstaande video.

Wanneer hangt de vlag halfstok?

Op 4 mei, tijdens de Nationale Dodenherdenking, hangt de Nederlandse vlag van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok. Dit gebeurt bij alle gebouwen van de Rijksoverheid.

Burgers, bedrijven en organisaties mogen dit voorbeeld volgen, maar zijn hiertoe niet verplicht. Het is een manier om respect te tonen voor alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog.

Wanneer hangt de vlag in top?

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, mag de vlag van zonsopgang tot zonsondergang in top worden gehesen. Dit geldt voor alle gebouwen van de Rijksoverheid. Burgers kunnen dit voorbeeld volgen om de bevrijding van Nederland in 1945 te vieren.

Wat mag er niet?

Eigenlijk is het antwoord simpel: alles mag. In Nederland zijn er geen wetten die bepalen hoe je moet vlaggen, je kunt er dus geen boete voor krijgen. Iedereen mag zelf bepalen hoe en wanneer de vlag wordt gebruikt.

Er zijn wel gebruiken en gewoontes, zoals het niet laten hangen van de vlag tussen zonsondergang en zonsopkomst, tenzij de vlag goed verlicht is.

De vlag mag het hele jaar door worden uitgehangen, zolang het geen overlast veroorzaakt. Zorg dat de vlag niet de grond raakt of het verkeer hindert. Voor rijksgebouwen gelden strengere regels: daar moet men zich houden aan de officiële vlaginstructies van de overheid.