Zondagsrust weegt zwaarder dan 4 mei: in Rijssen zijn ze eerder al 2 minuten stil

Niet overal in Nederland wordt op 4 mei herdacht. In Rijssen vindt de Dodenherdenking dit jaar een dag eerder plaats, op zaterdag 3 mei. Ook de herdenking op de Joodse begraafplaats is vervroegd naar 2 mei, vanwege de sabbat.

"Rijssen is bovendien een overwegend kerkelijke stad; veel mensen gaan op zondag naar de kerk. Een herdenking op zondag zou dan weinig publiek trekken, terwijl er nu juist veel belangstelling is," zegt Erik Brinks, voorzitter van het Comité Herdenkingen Rijssen, tegen Hart van Nederland.

Rijssen is de enige plaats in Twente die dit jaar op 3 mei al twee minuten stil is, maar het is zeker niet uniek in reformatorisch Nederland. "Sinds de herdenkingen in Rijssen plaatsvinden, worden ze altijd al niet op zondag gehouden," aldus Brinks.

In Holten, dat ook tot de gemeente behoort, wordt wél op zondag herdacht. "Daar ligt niemand er wakker van als de herdenking op 4 mei plaatsvindt. We werken bij de herdenkingen ook goed samen met het comité Holten en respecteren elkaars standpunten."

De aangepaste planning zorgt ervoor dat burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten bij álle herdenkingen aanwezig kunnen zijn.