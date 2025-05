Zaterdag grotendeels droog en zonnig, zondag grijs met kans op buien

Zaterdag blijft het in grote delen van het land droog en vrij zonnig. In Zuid-Limburg valt in de ochtend wat regen en later op de dag kan ook in het noorden neerslag vallen. Zondag is het bewolkt met af en toe een bui. Tijdens Dodenherdenking blijft het op de meeste plekken droog met af en toe zon. Bevrijdingsdag begint met kans op een bui, maar later op de dag breekt de zon steeds vaker door. Met temperaturen tussen 9 en 21 graden blijft het aan de frisse kant.

De dag begint in het noorden met lokale mistbanken. Die lossen snel op, waarna het in het midden en westen van het land droog en zonnig blijft. In het zuidoosten is het bewolkt, en in Zuid-Limburg kan in de ochtend regen vallen.

In de middag blijft het in het midden, westen en oosten vrij zonnig. In het zuiden en noorden neemt de bewolking toe. In Zuid-Limburg valt af en toe regen, en later op de middag kan ook in het uiterste noorden wat neerslag vallen. De wind komt uit het noordwesten en trekt aan tot matig of vrij krachtig (windkracht 3 tot 5). De temperatuur varieert van 15 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden.

Zondag veel bewolking, af en toe regen

Zondag overheerst bewolking en trekken er verspreid over het land buien voorbij. De hoeveelheden blijven beperkt. Aan zee kan de zon zich af en toe laten zien. De temperatuur ligt tussen de 11 en 14 graden.

Rond de twee minuten stilte tijdens Dodenherdenking blijft het op de meeste plaatsen droog, op een enkel buitje na. Juist dan kan de zon wat vaker doorbreken. De wind komt uit het noorden en is matig in het binnenland en krachtig aan de kust. Het wordt tussen de 9 en 11 graden, maar door de wind kan het frisser aanvoelen.