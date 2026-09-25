Eerst blazen, dan feesten: festival weert dronken tieners

Jongeren die laveloos rondlopen op festivals en EHBO-posten die overstromen van dronken tieners. Om overlast door alcoholgebruik onder minderjarigen te bestrijden, voeren steeds meer festivals verplichte blaastests in voor minderjarige bezoekers. Zo ook vrijdagavond bij CityFest in Veldhoven. Tieners die vooraf gedronken hadden, kwamen het terrein niet op.

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"We hebben een evenement voor alle leeftijden. In het verleden hebben we wat problemen gehad met alcoholgebruik onder de achttien. Dus we dachten: als we iedereen nuchter het terrein op krijgen dan kunnen we ons evenement veilig organiseren voor alle leeftijden", vertelt eventmanager Renzo Dielesen.

Nu krijgen ze de festivalgasten nuchter naar binnen. Dat was eerst wel anders: "Toen zagen we dat mensen thuis indronken en hier half beschonken binnenkwamen. En hier drinken ze vervolgens nog een of twee drankjes en dan lagen ze kotsend in de hekken of ze waren niet meer handhaafbaar."

Blazende tieners

De minderjarige festivalgangers moesten vrijdag dan ook even wennen toen ze de blaastests zagen: "Ja, ik was wel verbaasd. Ik had het niet verwacht. Al vind ik het wel een goed idee. Straks ben je onder de achttien jaar maar ga je drinken en dan kom je hier binnen en ga je herrie schoppen."

Een andere tiener zegt: "Je hebt hier niet veel kinderen die hier dronken naartoe zouden gaan. maar ik snap het voor de zekerheid wel. Ik snap wel als ze superdronken zijn dat ze niet naar binnen mogen. Maar als je een beetje hebt gedronken dan vind ik wel dat je naar binnen moet kunnen. Als je een beetje aangeschoten bent, moet het wel kunnen."