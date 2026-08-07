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Renesse was ooit hét uitgaansoord, deze zomer sluit de laatste club

Ontspanning

Vandaag, 22:51

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Renesse stond jarenlang bekend als hét uitgaansoord voor jongeren, maar dat beeld verandert. Jongeren gaan steeds minder uit, discotheken verdwijnen en clubs sluiten hun deuren. Na deze zomer valt ook het doek voor Club Pinky, jarenlang een begrip in de Zeeuwse badplaats.

Eigenaar Jeroen Giele ziet het als het einde van een tijdperk. Hij werkt al 25 jaar in verschillende zaken in Renesse en is acht jaar eigenaar van Club Pinky. Volgens hem veranderde het uitgaansleven onder meer door de alcoholwet en corona. Ook verdween een belangrijke jonge doelgroep. "Van het beeld van zon, zuipen, Renesse is niets meer over", zegt hij. "Renesse is voor iedereen een begrip, maar dat is nu verdwenen. Het is een familiebadplaats geworden." Op 19 september staat het sluitweekend gepland.

Jongeren gaan minder uit

Koninklijke Horeca Nederland herkent dat jongeren minder uitgaan. Volgens landelijk bestuurder Anil Soekhoe drinken jongeren minder alcohol en ontmoeten ze elkaar vaker overdag in plaats van 's nachts in een kroeg of club. Horecaondernemers spelen daarop in met concepten rond bijvoorbeeld koffie, lunch, werken en ontmoeten. De behoefte om samen te komen verdwijnt volgens Soekhoe dus niet, maar verschuift.

Door Redactie Hart van Nederland

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