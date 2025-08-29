Terug

Dit maakt Nederlandse jongvolwassenen écht het allergelukkigst

Vandaag, 16:11

Voor jonge Nederlanders is geluk niet te koop. Dat blijkt uit een panelonderzoek van Hart van Nederland onder mensen onder de 30 jaar. Niet geld, werk of status staan bovenaan de lijst, maar juist de simpele dingen die dichtbij liggen.

Het onderzoek laat zien dat jongeren geluk vooral zoeken in verbinding, vrijheid en ervaringen, en veel minder in geld of carrière. Het allerbelangrijkst voor jongeren blijkt goed contact met vrienden. Meer dan de helft (54 procent) zegt daar het meest gelukkig van te worden.

Direct daarna volgen vakantie en reizen en een goede gezondheid, beide goed voor 50 procent. Ook jezelf kunnen zijn zonder dat iemand daarover oordeelt (49 procent) wordt gezien als een sleutel tot geluk.

Verder geven veel jongeren aan dat vrijheid, omschreven als het gevoel dat ze hun eigen keuzes kunnen maken, hen gelukkig maakt (47 procent). Ook liefde en een goede relatie staan hoog op de lijst, met 46 procent. Jongeren willen daarnaast vooral een leven zonder stress: 44 procent noemt dat belangrijk voor hun geluk.

Geld en carrière minder belangrijk

Een stabiele financiële situatie of rijkdom wordt slechts door 39 procent van de jongvolwassenen genoemd als iets waar ze gelukkig van worden, evenveel als zaken als familie, persoonlijke groei of een opgeruimd huis. Seks, sporten en een eigen bedrijf beginnen pas veel lager in de lijst, en sociale media of online content scoren met 6 procent bijna onderaan.

Bekijk hieronder de gehele lijst voor Nederlanders onder de 30 én voor alle Nederlanders:

Wat wordt u het meest gelukkig van?

Nederlanders tot 30 jaar

Alle Nederlanders

Goed contact met vrienden

54%

38%

Vakantie en reizen

50%

38%

Goede gezondheid

50%

57%

Jezelf kunnen zijn, zonder oordeel

49%

37%

Vrijheid om mijn eigen keuzes te maken

47%

42%

Liefde en een goede relatie

46%

44%

Geen stress hebben

44%

39%

Complimenten of waardering krijgen

41%

29%

Huisdier(en)

40%

32%

Natuur en buiten zijn

40%

38%

Een opgeruimd en gezellig huis

39%

37%

Een stabiele financiële situatie

39%

38%

Tijd met familie

39%

39%

Iemand kunnen helpen

39%

32%

Persoonlijke groei of ergens beter in worden

39%

20%

Hobby's of creatief bezig zijn

38%

26%

Rust en stilte

37%

35%

Gevoel hebben dat je ergens bij hoort

37%

20%

Iets meemaken dat je nooit vergeet

36%

18%

Werk waar ik voldoening uit haal

36%

22%

Mijn dromen of doelen nastreven

35%

43%

Nieuwe dingen leren of ontdekken

34%

19%

Anderen kunnen helpen

34%

30%

Een lekkere film of serie

30%

25%

Een goed boek

28%

19%

Seks

24%

19%

Iets betekenen voor de wereld/bijdragen aan iets groters

23%

13%

Gamen

19%

6%

Naar een concert of festival

18%

14%

Sporten

15%

12%

(Klein)kinderen zien opgroeien

12%

37%

Mijn eigen bedrijf of iets voor mezelf opbouwen

10%

6%

Winkelen

10%

9%

Mijn geloof of spiritualiteit

10%

9%

's Avonds uitgaan

9%

6%

Online content maken of delen, en de reacties daarop (bijv. op TikTok, Instagram, YouTube)

6%

2%

