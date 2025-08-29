Dit maakt Nederlandse jongvolwassenen écht het allergelukkigst

Voor jonge Nederlanders is geluk niet te koop. Dat blijkt uit een panelonderzoek van Hart van Nederland onder mensen onder de 30 jaar. Niet geld, werk of status staan bovenaan de lijst, maar juist de simpele dingen die dichtbij liggen.

Het onderzoek laat zien dat jongeren geluk vooral zoeken in verbinding, vrijheid en ervaringen, en veel minder in geld of carrière. Het allerbelangrijkst voor jongeren blijkt goed contact met vrienden. Meer dan de helft (54 procent) zegt daar het meest gelukkig van te worden.

Direct daarna volgen vakantie en reizen en een goede gezondheid, beide goed voor 50 procent. Ook jezelf kunnen zijn zonder dat iemand daarover oordeelt (49 procent) wordt gezien als een sleutel tot geluk.

Verder geven veel jongeren aan dat vrijheid, omschreven als het gevoel dat ze hun eigen keuzes kunnen maken, hen gelukkig maakt (47 procent). Ook liefde en een goede relatie staan hoog op de lijst, met 46 procent. Jongeren willen daarnaast vooral een leven zonder stress: 44 procent noemt dat belangrijk voor hun geluk.

Geld en carrière minder belangrijk

Een stabiele financiële situatie of rijkdom wordt slechts door 39 procent van de jongvolwassenen genoemd als iets waar ze gelukkig van worden, evenveel als zaken als familie, persoonlijke groei of een opgeruimd huis. Seks, sporten en een eigen bedrijf beginnen pas veel lager in de lijst, en sociale media of online content scoren met 6 procent bijna onderaan.

Bekijk hieronder de gehele lijst voor Nederlanders onder de 30 én voor alle Nederlanders: