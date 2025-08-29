Dit maakt Nederlandse jongvolwassenen écht het allergelukkigst

Panel
Vandaag, 16:11
Voor jonge Nederlanders is geluk niet te koop. Dat blijkt uit een panelonderzoek van Hart van Nederland onder mensen onder de 30 jaar. Niet geld, werk of status staan bovenaan de lijst, maar juist de simpele dingen die dichtbij liggen.
Het onderzoek laat zien dat jongeren geluk vooral zoeken in verbinding, vrijheid en ervaringen, en veel minder in geld of carrière. Het allerbelangrijkst voor jongeren blijkt goed contact met vrienden. Meer dan de helft (54 procent) zegt daar het meest gelukkig van te worden.
Direct daarna volgen vakantie en reizen en een goede gezondheid, beide goed voor 50 procent. Ook jezelf kunnen zijn zonder dat iemand daarover oordeelt (49 procent) wordt gezien als een sleutel tot geluk.
Verder geven veel jongeren aan dat vrijheid, omschreven als het gevoel dat ze hun eigen keuzes kunnen maken, hen gelukkig maakt (47 procent). Ook liefde en een goede relatie staan hoog op de lijst, met 46 procent. Jongeren willen daarnaast vooral een leven zonder stress: 44 procent noemt dat belangrijk voor hun geluk.
Een stabiele financiële situatie of rijkdom wordt slechts door 39 procent van de jongvolwassenen genoemd als iets waar ze gelukkig van worden, evenveel als zaken als familie, persoonlijke groei of een opgeruimd huis. Seks, sporten en een eigen bedrijf beginnen pas veel lager in de lijst, en sociale media of online content scoren met 6 procent bijna onderaan.
Bekijk hieronder de gehele lijst voor Nederlanders onder de 30 én voor alle Nederlanders:
Wat wordt u het meest gelukkig van?
Nederlanders tot 30 jaar
Alle Nederlanders
Goed contact met vrienden
54%
38%
Vakantie en reizen
50%
38%
Goede gezondheid
50%
57%
Jezelf kunnen zijn, zonder oordeel
49%
37%
Vrijheid om mijn eigen keuzes te maken
47%
42%
Liefde en een goede relatie
46%
44%
Geen stress hebben
44%
39%
Complimenten of waardering krijgen
41%
29%
Huisdier(en)
40%
32%
Natuur en buiten zijn
40%
38%
Een opgeruimd en gezellig huis
39%
37%
Een stabiele financiële situatie
39%
38%
Tijd met familie
39%
39%
Iemand kunnen helpen
39%
32%
Persoonlijke groei of ergens beter in worden
39%
20%
Hobby's of creatief bezig zijn
38%
26%
Rust en stilte
37%
35%
Gevoel hebben dat je ergens bij hoort
37%
20%
Iets meemaken dat je nooit vergeet
36%
18%
Werk waar ik voldoening uit haal
36%
22%
Mijn dromen of doelen nastreven
35%
43%
Nieuwe dingen leren of ontdekken
34%
19%
Anderen kunnen helpen
34%
30%
Een lekkere film of serie
30%
25%
Een goed boek
28%
19%
Seks
24%
19%
Iets betekenen voor de wereld/bijdragen aan iets groters
23%
13%
Gamen
19%
6%
Naar een concert of festival
18%
14%
Sporten
15%
12%
(Klein)kinderen zien opgroeien
12%
37%
Mijn eigen bedrijf of iets voor mezelf opbouwen
10%
6%
Winkelen
10%
9%
Mijn geloof of spiritualiteit
10%
9%
's Avonds uitgaan
9%
6%
Online content maken of delen, en de reacties daarop (bijv. op TikTok, Instagram, YouTube)
6%
2%
