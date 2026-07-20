OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kater of niet: politie controleert na Zwarte Cross op alcohol

Verkeer

Vandaag, 09:17

Link gekopieerd

Bezoekers die maandag na de Zwarte Cross met de auto naar huis rijden, kunnen rekenen op een alcoholcontrole. De politie controleert traditiegetrouw op restalcohol. Dat is de alcohol die nog in je bloed zit nadat je bent gestopt met drinken, waardoor je de volgende ochtend nog onder invloed kunt zijn.

De politie speelde dit jaar bewust open kaart over de controles, meldt Omroep Gelderland. Op het festival konden bezoekers vooraf vrijwillig een blaastest doen en via de campagne werden ze gewezen op de alcoholcontrole van maandagochtend. Volgens de politie is dat bedoeld om mensen bewust te maken van de risico's van restalcohol en hen op tijd een veilige terugreis, bijvoorbeeld met een BOB, te laten regelen.

Op bovenstaande video zie je hoe die alcoholcontrole eraan toeging.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Blessure Zwarte Cross-stuntman valt mee: enkel toch niet gebroken
Blessure Zwarte Cross-stuntman valt mee: enkel toch niet gebroken
Ook tweede stuntman gewond na katapultsprong op Zwarte Cross
Ook tweede stuntman gewond na katapultsprong op Zwarte Cross
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.