Kater of niet: politie controleert na Zwarte Cross op alcohol

Bezoekers die maandag na de Zwarte Cross met de auto naar huis rijden, kunnen rekenen op een alcoholcontrole. De politie controleert traditiegetrouw op restalcohol. Dat is de alcohol die nog in je bloed zit nadat je bent gestopt met drinken, waardoor je de volgende ochtend nog onder invloed kunt zijn.

De politie speelde dit jaar bewust open kaart over de controles, meldt Omroep Gelderland. Op het festival konden bezoekers vooraf vrijwillig een blaastest doen en via de campagne werden ze gewezen op de alcoholcontrole van maandagochtend. Volgens de politie is dat bedoeld om mensen bewust te maken van de risico's van restalcohol en hen op tijd een veilige terugreis, bijvoorbeeld met een BOB, te laten regelen.

Op bovenstaande video zie je hoe die alcoholcontrole eraan toeging.