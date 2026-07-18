Blessure Zwarte Cross-stuntman valt mee: enkel toch niet gebroken

De blessure die stuntman Laurent Arrabito vrijdag opliep bij een katapultsprong op de Zwarte Cross valt mee. Zijn enkel is toch niet gebroken, laat de organisatie van het festival zaterdag weten. Wel liep Arrabito "een schrammetje" op bij de landing. "Net te veel een blessure om nog een keer te gaan."

De Zwarte Cross meldde vrijdag al dat de katapultstunt niet meer wordt uitgevoerd. Donderdag viel ook al een stuntman uit toen Jim van Nes na zijn sprong van 75 meter over de Megatent verkeerd terechtkwam.

In de 538 Ochtendshow vertelde Jim van Nes vrijdag hoe het nu met hem gaat:

3:28 Stuntman Jim werd na stunt op Zwarte Cross wakker in ambulance

De stunt was vooraf uitgebreid getest en voorbereid om de risico's zo klein mogelijk te maken. Daarbij waren ook de overheid en keuringsinstanties betrokken.