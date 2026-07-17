Stuntman Jim na val op Zwarte Cross: 'Ik werd wakker in een ziekenwagen'

Stuntman Jim van Nes maakt het naar eigen zeggen "prima" nadat hij donderdag gewond raakte tijdens een stunt op de Zwarte Cross. Hij werd met een katapult over een tent gelanceerd, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Na het ongeluk werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een nacht bleef voor controle.

De stunt verliep volgens Van Nes grotendeels zoals gepland. "Het afschieten dat ging goed, en het in de lucht vliegen dat ging goed", vertelde hij in de Radio 538 Ochtendshow. Bij de landing ging het mis. "Alleen kwam ik net iets verder dan de vorige keer dat ik hem heb gedaan en daar was ik niet op voorbereid." Hoe hij precies terechtkwam, weet hij niet meer. "Ik werd wakker in een ziekenwagen."

Volgens Van Nes was de overnachting in het ziekenhuis vooral bedoeld om uit te sluiten dat hij ernstig letsel had opgelopen. Hij zegt op dit moment weinig last van zijn hoofd te hebben.

Stuntman Jim “Jimbo” van Nes vliegt over de Megatent op de eerste dag van festival Zwarte Cross. Beeld: ANP

Twijfel over nieuwe stunt

Van Nes voert de stunt uit met collega-stuntman Laurent Arrabito. De bedoeling was dat de stunt tijdens de Zwarte Cross in totaal zeven keer zou worden uitgevoerd. Of dat doorgaat, weet Van Nes nog niet.

In de bovenstaande video vertelt hij over de stunt en of hij zich nog een keer laat katapulteren op de Zwarte Cross.