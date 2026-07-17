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Zwarte Cross laat katapultsprong doorgaan, wel met andere stuntman

Evenementen

Vandaag, 15:27

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De Zwarte Cross laat de geplande katapultsprong van vrijdagavond doorgaan. Niet stuntman Jim van Nes, die donderdag na een harde landing naar het ziekenhuis moest, maar collega Laurent Arrabito voert de stunt uit. Dat maakt de festivalorganisatie bekend op sociale media. De geplande sprong van vrijdagmiddag is geschrapt.

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Volgens de organisatie is Van Nes weer terug op het festivalterrein en voelt hij zich goed. Donderdag ging het mis nadat hij na een sprong van 75 meter over een festivaltent verkeerd terechtkwam. De Zwarte Cross sprak toen van "een behoorlijke klapper".

In de bovenstaande video vertelt stuntman Jim van Nes hoe de katapultstunt van donderdagavond zou fout kan gaan.

Van Nes zou vrijdagmiddag opnieuw de katapult in gaan, maar die sprong is uit het programma gehaald. De organisatie geeft geen verdere toelichting op dat besluit.

Alle seinen op groen

Laurent Arrabito stond al gepland voor de katapultsprong van vrijdagavond. Volgens de Zwarte Cross voelt hij zich goed en heeft hij, met Van Nes aan zijn zijde, zin om het publiek te vermaken. De organisatie meldt dat alle seinen op groen staan om de stunt om 20.30 uur door te laten gaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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