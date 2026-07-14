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Vriendengroep Hummelo is klaar voor Zwarte Cross

Evenementen

Gisteren, 22:51

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Het is aftellen geblazen in de Achterhoek, waar de harten van liefhebbers van motorcross, gekke stunts, muziek en bizarre racevoertuigen weer sneller zijn gaan kloppen. Donderdag begint namelijk alweer in Lichtenvoorde de 28e editie van de Zwarte Cross. De organisatie is er klaar voor om opnieuw zo'n 277.000 bezoekers te verwelkomen.

Onder hen ook André Kunze en zijn vriendengroep uit het verderop gelegen Hummelo, volgens hen de bakermat van de Zwarte Cross. "Hier in Hummelo leeft het enorm, het is hier ook natuurlijk begonnen. Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Ooit vrij klein, nu uitgegroeid tot enorm evenement. Wij gaan al jaren heen en de laatste 3 jaar doen we ook mee aan een race. Dit jaar aan de spelletjesrace, wij hebben een Stef Stuntpiloot voertuig gemaakt."

Hoe André en zijn vrienden zich voorbereiden op de Zwarte Cross, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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