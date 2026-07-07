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Alle zitmaaiers verzamelen: gras festivalterrein Zwarte Cross te lang

Evenementen

Gisteren, 22:49

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De voorbereidingen voor Zwarte Cross zijn al maanden in volle gang, maar de organisatie zit met ruim een week voor de start met een opmerkelijk probleem: het gras op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan honderd zitmaaiers uit het hele land helpen om het gras weer een stukje korter te maken.

De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat gras flink is gaan groeien. De weersomstandigheden van de afgelopen weken verrasten de organisatie; het gras groeide een stuk harder dan verwacht. Dus besloten ze een oproep te doen aan alle zitmaaiers in Nederland.

Wereldrecord?

In een mum van tijd hadden zich al meer dan tweehonderd zitmaaiers gemeld. "Het loopt een beetje uit de hand", vertelt Bob Kempers van Zwarte Cross aan Hart van Nederland. "Volgens mij zitten we op Nederlands record van aantal zitmaaiers. Wie weet wordt het een wereldrecord", grapt hij.

In bovenstaande video is te zien hoe het gras van het festivalterrein in de Achterhoek vakkundig een stukje korter gemaaid wordt.

Door Redactie Hart van Nederland

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