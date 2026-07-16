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Met de 'sleurhut' naar de Zwarte Cross: deze fans zijn er klaar voor

Evenementen

Gisteren, 14:43

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Duizenden liefhebbers van de Zwarte Cross zijn donderdagochtend waarschijnlijk wakker geworden met flink wat kriebels in de buik, want donderdagmiddag om 15.00 uur openden de poorten van het terrein vanwege de start van een van de bekendste festivals van ons land. Zo ook een groep die-hard Zwarte Cross-fanaten uit het Gelderse Est, die erg goed voorbereid op pad gaan.

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Ze gingen donderdag voor dag en dauw op pad om met hun 'sleurhut' in colonne naar de camping te rijden. Eten en drinken hebben ze genoeg mee. "We moeten wel wat te eten hebben natuurlijk."

Jaarlijks komen er zo'n 277.000 bezoekers uit het hele land op de Zwarte Cross af. Dit jaar staan artiesten als The Opposites, Kaiser Chiefs, Within Temptation, Suzan & Freek en Chef'Special op het podium.

Hoe die vroege ochtend eraan toeging? Bekijk dan bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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