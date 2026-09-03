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Piloot en cabinepersoneel op Schiphol testen positief op alcohol

Piloot en cabinepersoneel op Schiphol testen positief op alcohol

Verkeer

Vandaag, 16:50

Bij een alcoholcontrole onder luchtvaartpersoneel op Schiphol zijn vier mensen positief getest. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden de controle uit. Een blaastest toonde aan dat de vier bemanningsleden een te hoog alcoholpromillage in hun bloed hadden om hun werkzaamheden voort te mogen zetten.

In totaal zijn er in drie uur tijd 707 alcoholcontroles uitgevoerd onder het cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot had alcohol in zijn bloed, maar dit lag onder de wettelijke limiet van 0,2 promille. Het vliegtuigpersoneel mag geen alcohol drinken tien uur voorafgaand aan een vlucht. De bovengrens om te kunnen vliegen is nul, daarom is besloten de piloot een vliegverbod van een uur op te leggen.

Boete van 850 euro

Bij drie cabineleden werd een alcoholpromillage boven de wettelijke limiet vastgesteld. Een steward die 0,55 promille blies, accepteerde een boete ter hoogte van 850 euro van het OM. Een stewardess van een andere vlucht zat daar met 0,58 promille net iets boven, en ging akkoord met een boete van 1000 euro. Nog een steward blies 0,28 promille en maakte gebruik van zijn recht op tegenonderzoek. In die zaak is nog geen definitief besluit genomen.

Om redenen van meettechnische aard en om foutmarges te voorkomen, vindt strafrechtelijke handhaving plaats vanaf 0,2 promille (90 μg/L).

Door ANP
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