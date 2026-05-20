Studenten Utrecht willen af van overlastimago en organiseren gratis diner

Gisteren, 21:39

Omwonenden ervaren regelmatig overlast van studenten, ook in Utrecht. Bewoners worden bijvoorbeeld wakker gehouden door nachtelijke feestjes en jongeren die de straat als openbaar toilet gebruiken. Studenten van Navigators Studentenvereniging Utrecht willen laten zien dat het ook anders kan. Daarom organiseerde de christelijke vereniging voor het eerst een gratis diner, waarbij alle Utrechters, jong en oud, welkom waren om samen te eten en elkaar beter te leren kennen.

Op het Janskerkhof, het hart van het Utrechtse studentenleven, schoven vijfhonderd stadsbewoners aan voor een diner aan één lange tafel. Met het initiatief wil de vereniging laten zien hoe belangrijk het is om de verbinding met elkaar op te zoeken en het gesprek aan te gaan.

Studenten van Navigators Studentenvereniging Utrecht haalden op meerdere manieren geld op. Dat deden zij bijvoorbeeld via collectes in verschillende Utrechtse kerken en met een krattenactie, waarbij lege bierkratten werden ingeleverd om geld in te zamelen voor het diner.

