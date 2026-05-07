Het is bijna zover: deze studenten doen hun eindexamens tussen de planten

Vrijdag is het zover: eindejaarsleerlingen starten na weken zwoegen met hun eindexamens. Scholieren van vier middelbare scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen hun examens dit jaar tussen de planten. Onderzoek wijst uit dat planten concentratie en focus stimuleren en dat stress erdoor afneemt.

Het initiatief komt van de bloemen- en plantensector, die leerlingen een extra steuntje in de rug willen bieden en een bijdrage willen leveren aan fijne examenomstandigheden. De sector hoopt dat meer scholen zullen volgen.

Onder andere in de examenzaal van Het Amsterdams Lyceum zijn een hoop planten geplaatst. Donderdag nam een groep leerlingen een kijkje. In bovenstaande video zie je hoe zo'n ruimte eruitziet.