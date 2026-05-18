ME grijpt in bij bezetting VU Amsterdam om 'dreigende situatie'

Demonstratie

Vandaag, 21:15

De Mobiele Eenheid (ME) heeft maandagavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Tientallen actievoerders bezetten verschillende delen van de universiteit.

Het protest begon maandagmiddag nog vreedzaam op het campusterrein, meldt de VU. Later ontstond volgens de universiteit een "onveilige en dreigende situatie" toen demonstranten onder meer het BelleVU-gebouw, de bestuursgang en het forumgebied in het hoofdgebouw bezetten.

De universiteit zegt inmiddels aangifte te hebben gedaan van lokaalvredebreuk. "Protest is toegestaan zolang dit plaatsvindt binnen de geldende huisregels en de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers niet in gevaar komt", laat de VU weten.

Gezichtsbedekkende kleding

Volgens de universiteit vallen een bezetting van gebouwen en het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet binnen de regels. Daarom werd uiteindelijk besloten om in te grijpen.

De actie was rond 21.45 uur voorbij, zegt de politiewoordvoerder. De aangehouden demonstranten zitten volgens hem nog vast. Volgens de politiewoordvoerder ging het om tientallen demonstranten, van wie er 22 zijn aangehouden.

Door ANP

