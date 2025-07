Protest tegen Schoof tijdens nationale herdenking slavernijverleden

Ondanks de hitte bezochten dinsdag honderden mensen de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Amsterdamse Oosterpark. Dit jaar zijn er minder mensen dan voorgaande jaren. In verband met de extreme warmte begon de ceremonie twee uur eerder dan gepland. Demonstranten waaronder Jerry Afriyie lieten zich horen tijdens de speech van minister-president Dick Schoof.

Een deel van de mensen heeft meegelopen in de optochten van Zuidoost Beseft en Bigi Spikri. Ook die begonnen eerder. Onderweg waren er extra hulpverleners, onder wie EHBO'ers op de fiets, en er werd water uitgedeeld.

In verband met de hitte kregen bezoekers van de herdenking extra water en was er een waterpunt in het park. Veel bezoekers zochten een plek in de schaduw. De meesten hadden een hoofddeksel op of wapperden met een waaier. Ook werden er witte paraplu's uitgedeeld voor extra schaduw.

Racisme nog niet weg

Burgemeester Femke Halsema waarschuwde tijdens haar toespraak dat de strijd tegen racisme in onze samenleving nog niet gestreden is: "Helaas is de geschiedenis geen rechte lijn vooruit. Helaas zijn gevoelens van witte superioriteit niet verdwenen uit onze samenleving. En is racisme niet weg uit onze instituties."

"Er wordt niet voldoende urgentie gevoeld om werkelijke financiële, sociale en culturele gevolgen te verbinden aan de terechte roep om erkenning van historisch leed", zei ze verder. "De doorwerking van het verleden raakt ons niet in gelijke mate, maar het werk aan herstel, het werk aan een gedeelde toekomst, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De route naar herstel leggen we samen af."

Boegeroep

Ook demissionair premier Dick Schoof sprak tijdens de herdenking. Hij benadrukte dat het slavernijverleden "iets van iedereen" is. Hij putte daarin uit ervaringen die hij opdeed tijdens zijn recente bezoek aan Caribisch Nederland: "Daar, en op al die andere plekken waar het is gebeurd, kun je alleen maar heel stil worden. Stil en nederig, tegenover zo onvoorstelbaar groot en diep menselijk leed. En tegenover de volstrekt absurde gedachte dat een mens niet van zichzelf zou kunnen zijn."

Toen Schoof werd aangekondigd, klonk er boegeroep uit het publiek. Een groepje mannen hield tijdens de speech bordjes omhoog met daarop "Stop de genocide" en een rode lijn. Daaronder was te lezen "Herstel nu" en "1 juli vrij", waarmee ze doelen op herstelbetalingen voor het slavernijverleden.

