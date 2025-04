Actievoerders Geef Tegengas ketenen zich vast aan spoor bij Rotterdam

Voor de vierde keer binnen enkele weken en voor de tweede dag op rij heeft actiegroep Geef Tegengas het goederenspoor bij de Rotterdamse haven geblokkeerd. Enkele tientallen actievoerders hebben zich verschanst ter hoogte van de Eemhaven, meldt de groep in een persbericht. Een deel van de activisten heeft zich vastgeketend aan het spoor.

Burgemeester Carola Schouten heeft de actievoerders gemaand op een andere plek te gaan demonstreren in verband met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Onduidelijk is nog of de actievoerders hieraan gehoor geven.

De actiegroep wil dat de logistieke sector stopt met het vervoer van goederen die volgens Geef Tegengas globalisering, hyperconsumptie en wapenhandel aanjagen. "De sector is medeplichtig aan de klimaatcrisis, moderne slavernij, kinderarbeid, natuurverwoesting, genocide en kolonialisme," stelt de groep.

Aanhoudingen

Staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) zei donderdag geen demonstraties meer op het spoor te willen. Hij gaat met spoorbeheerder ProRail overleggen wat ertegen gedaan kan worden. Geef Tegengas blokkeerde donderdag het goederenspoor ter hoogte van Pernis. De actie werd door de politie beëindigd. Vierentwintig mensen werden aangehouden, maar kort daarna weer vrijgelaten.

Door de blokkade reden er gedurende zes uur geen treinen. Volgens ProRail is de schade voor de sector 150.000 euro per uur dat het spoor niet gebruikt kan worden.

ANP