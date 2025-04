Duizenden mensen bij demonstratie voor Gaza in Rotterdam

Op de demonstratie voor Gaza in Rotterdam zijn duizenden mensen afgekomen. De groep demonstranten is in de middag vertrokken vanaf de Essalammoskee, vlak bij De Kuip in Rotterdam-Zuid. Vanaf daar liepen ze via de Erasmusbrug richting de Coolsingel.

Een week geleden waren er nog pro-Palestijnse protesten in het Maagdenhuis, zoals je ziet in bovenstaande video.

De betoging is georganiseerd door imams uit heel Nederland onder het motto: Sta op voor Gaza!. Ze spreken van een "aanhoudende genocide" in Gaza en willen daartegen met deze mars demonstreren.

De demonstranten lopen met Palestijnse vlaggen. De politie is bij de stoet aanwezig. De gemeente meldde eerder op zondag grote verkeershinder te verwachten door de demonstratie en heeft de Coolsingel in beide richtingen gesloten.

ANP