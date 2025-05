Grote groep Nederlanders voelt zich buitengesloten of weggezet in debat over discriminatie

Een groot deel van de Nederlanders voelt zich niet vertegenwoordigd in het maatschappelijke debat over racisme en discriminatie. Dat blijkt uit nieuw representatief onderzoek onder 2.071 leden van het Hart van Nederland-panel.

Bij Nieuws van de Dag sprak Telegraaf-journalist Wierd Duk zich uit tegen Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator Discriminiatie en Racisme (zie video). Volgens hem zijn uitspraken die de coördinator deed over een "oorlog tegen moslims" in Nederland niet verbindend maar juist polariserend.

De grootste groep vindt dat het debat te veel wordt gedomineerd door één kant. Onder de achterban van de grootste partijen zijn dit vooral stemmers van de VVD (50%), GL-PvdA (47%), CDA (47%) en NSC (47%) die dit vinden. 17 procent van de panelleden voelt zich zelfs buitengesloten of weggezet in de discussie, vooral stemmers van de PVV (33%) en BBB (23%).

Slechts 18 procent zegt zich goed vertegenwoordigd te voelen in de huidige discussie, vooral onder de achterban van D66 (53%).

Voelt u zich voldoende gehoord als het gaat om maatschappelijke discussies over discriminatie en racisme in Nederland? Onderzoek mei 2025 Ja, ik voel me goed vertegenwoordigd in het debat 18% Nee, het debat wordt te veel gedomineerd door één kant 44% Nee, ik voel me zelfs buitengesloten of weggezet 17% Geen mening 21%

Verdeeld beeld over aanpak en ongelijkheid

De Nederlandse overheid en verschillende instanties proberen racisme en discriminatie in de samenleving op veel verschillende manieren aan te pakken, onder meer via campagnes, voorlichting en wetgeving. Het onderzoek toont dat Nederland verdeeld kijkt naar die aanpak. Aan de ene kant vindt 22 procent dat de aanpak van racisme in Nederland niet snel genoeg gaat, een stijging van 9 procentpunten ten opzichte van hetzelfde onderzoek in november 2022. Vooral stemmers van PvdA en D66 vinden dit vaker dan 2,5 jaar geleden. Tegelijkertijd is het aantal mensen dat vindt dat het nu over het algemeen "goed" gaat met de aanpak van racisme ook met 9 procentpunten gestegen; dat zijn over het algemeen vooral stemmers van VVD en SP.

Het percentage mensen dat de racisme-aanpak "de verkeerde kant" op zien gaan is juist gedaald van 29 naar 19 procent, opnieuw vooral bij de achterban van VVD en SP. Ook het aantal mensen die een centrale aanpak "totaal onnodig" vindt is gedaald: van 29 naar 22 procent, vooral onder de stemmers van BBB.

Wat vindt u van de aanpak van racisme in Nederland? Onderzoek mei 2025 Onderzoek november 2022 Gaat niet snel genoeg 22% 13% Gaat over het algemeen goed 31% 22% Gaat de verkeerde kant op 19% 29% Vind ik totaal onnodig 22% 29% Weet ik niet 6% 8%

Over de vraag of Nederlanders met een migratieachtergrond structureel worden benadeeld, zijn meningen opnieuw verdeeld. Eén op de drie Nederlanders vindt dat er sprake is van structurele achterstelling van mensen met een migratieachtergrond, waarvan 18 procent denkt dat het bewust in stand wordt gehouden, en 14 procent denkt dat het vooral onbewust gebeurt. 64 procent ziet geen structurele benadeling van deze mensen in onze samenleving, waarvan 38 procent vindt dat deze groepen juist een voorkeursbehandeling krijgen.