Nederlandse schermer racistisch bejegend door teamgenoten: 'Apengeluiden en slavernijgrappen'

De Nederlandse schermbond KNAS heeft het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR) ingelicht na een ernstige klacht over racisme. Een 18-jarige Nederlandse schermer zou tijdens het jeugd-WK in China zijn uitgescholden door andere Nederlandse schermers.

Volgens een brief van zijn ouders ging het om apengeluiden, racistische opmerkingen en zelfs grappen over slavernij. De bond noemt de inhoud van de uitlatingen "woest makend en verbijsterend".

Ook binnen het amateurvoetbal komen regelmatig racistische incidenten voor. Het programma RADAR startte een onderzoek naar dit fenomeen. Dat zie je in de video bovenaan.

"Als bond nemen wij dit heel hoog op en nemen we het uiterst serieus", zegt het bestuur van de KNAS. "Voor discriminatie is geen plaats binnen onze sport."

Namen en adressen online gedeeld

De KNAS onderzoekt de zaak en spreekt de komende dagen met alle betrokkenen. "We doen eerst vooronderzoek en horen mensen over wat er precies gebeurd is. Daarna kijken we of we naar het tuchtcollege gaan", aldus de bond. Dat college beslist of er een tuchtrechtzaak komt en of er bijvoorbeeld straffen volgen, zoals een schorsing.

Er is (nog) geen aangifte gedaan bij de politie. De bond heeft wel direct contact opgenomen met het ISR, het officiële sport-tuchtorgaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook is er onrust ontstaan op sociale media. "Mensen die er niks mee te maken hebben, worden nu online bedreigd. Hun namen en adressen worden gedeeld", meldt het KNAS-bestuur. "We hebben hen aangeraden om aangifte te doen. Sommigen hebben dat al gedaan"

Wel meegedaan

De moeder van de schermer schreef op Facebook dat hij werd uitgesloten van een onderdeel van het toernooi, maar volgens de bond klopt dat niet. "Hij heeft gewoon meegedaan. De melding kwam zondag bij ons binnen. Toen we doorhadden wat er was gebeurd, was er geen sprake van dat hij niet mee mocht doen."

Wel erkent de KNAS dat het incident invloed kan hebben gehad op de prestaties van de jongen. Over mogelijke compensatie zegt het bestuur: "Ik kan me voorstellen dat we naar de dader stappen voor compensatie. Maar dat is aan het tuchtcollege."