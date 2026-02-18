Deze helden maken de straten van Tilburg weer spik en span na carnaval

Carnaval is voorbij, maar in het centrum van Tilburg is nog goed te zien wat dagenlang feesten achterlaat. Glas, vuilnis en plekken waar mensen hun maag hebben geleegd. In alle vroegte trekt een schoonmaakploeg door de binnenstad om alles weer netjes te maken.

Voorman Leon Snijders weet wat hem te wachten staat. "We gaan de stad weer schoonmaken de hele ochtend, zodat alles weer een beetje netjes is voor na carnaval." Wat hij het smerigst vindt? "Als je braaksel van mensen ziet liggen. En wat je ook heel veel ziet, is dat mensen wildplassen en wildpoepen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Tussen het afval liggen ook opvallende spullen, zoals broeken, telefoons, sjaals en mutsen. "Onbegrijpelijk wat ze allemaal weggooien. Zo'n sjaal kost 15 euro en ligt hier gewoon tussen." Medewerker Geert van Schijndel herkent het beeld. "Het is elk jaar hetzelfde verhaal met carnaval in Tilburg. Maar je moet toch plezier houden in het werk. Als wij het niet doen, doet niemand het", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Opruimen

De ploeg werkt straat voor straat. Eerst wordt glas en grofvuil opgeruimd, daarna komt de veegwagen die het straatje schoonveegt. Voor het opruimen van braaksel heeft de schoonmaakploeg een andere aanpak. "Daar hebben wij twee mensen voor die met een hogedrukreiniger aan de slag gaan."

De rotzooi blijft niet beperkt tot de straat. Ook in treinen hebben feestvierders voor rotzooi gezorgd. Zelfs meer dan vorig jaar, meldt de NS. Er zijn dit jaar zo'n 10.000 vuilniszakken aan afval uit carnavalstreinen gehaald bij de schoonmaak. Vorig jaar lag dat aantal tussen de 6000 en 8000.