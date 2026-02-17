Carnavalsfeest slaat voor Zoey (15) compleet om: 'Mond zat vol bloed'

Hossen op carnavalsmuziek, in een glimmende zilveren jas mee in de polonaise en bovenal een gezellig sfeertje. Dat is wat Zoey Vaz (15) zich had voorgesteld van haar bezoekje in het Kielegat. Maar in plaats daarvan eindigde haar avond met meerdere gebroken tanden en een mond vol bloed.

Samen met vriendinnen is de Naardense tiener zaterdag naar Breda getrokken om carnaval te vieren. Het is iets voor 18:00 uur wanneer het feest compleet omslaat. Bij de wc's is het een drukte van belang. Dan krijgt ze plots een harde duw van een vrouw. "Echt met twee handen", blikt Zoey een paar dagen later terug. "Ik draaide mij om en vroeg waarom ze mij duwde. Dat had ik achteraf beter niet kunnen zeggen."

Vuistslag

Er ontstaat een woordenwisseling. En dan mengt een volwassen man verkleed als superman zich in de discussie. "Ik denk dat het haar vriend was", zegt ze tegen Hart van Nederland. Voordat Zoey het door heeft, krijgt ze een harde vuistslag in haar gezicht. "Mijn hele mond zat vol met bloed. Ik wist direct dat het mis was."

Kort na het incident gaat Zoey met haar vriendinnen naar een beveiliger. Die seint de politie in. "Maar ze wilden op de avond zelf niet gelijk in actie komen", stelt Mirjam van den Born, de moeder van Zoey. "Toen ik zondag belde naar de politie om aangifte te doen, heb ik nog wel gezegd dat ik dat niet zo handig vond. Een man in een supermanpak herken je toch zo?"

Nieuwe voor- en snijtand

Nog altijd heeft de 15-jarige veel pijn van de klap. Na een bezoekje aan de tandarts blijkt dat een nieuwe voor- en snijtand moet worden geplaatst.

Zoey heeft aangifte gedaan van de mishandeling. Hart van Nederland heeft de aangifte ingezien. De politie wil niet reageren op het incident, omdat het gaat om een herleidbare situatie. "Daar kunnen we niet op ingaan", aldus de woordvoerder.