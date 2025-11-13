Duke zoekt redder na vreselijke mishandeling Den Bosch tijdens Elfde van de Elfde

'D’n Elfde van d’n Elfde op 11 november is voor carnavalsvierders het openingsevent van het jaar. Het moet een leuk feest zijn, maar dat liep dinsdag voor Duke (21) anders. In een kroeg in Den Bosch komt een groep van tien jongens op hem afgelopen en ze trappen hem op zijn hoofd.

Duke ging die dag na zijn werk nog wat drinken met vrienden in een kroeg. Hij hoort hoe een meisje buiten zijn vriendengroep wat te eten gaat halen. "Ze was bang dat ze niet meer terug kon komen omdat het druk was", zegt hij tegen Hart van Nederland. Duke reageert: "Stel je niet aan, het is rustig zat." "Die opmerking viel blijkbaar verkeerd en een groep jongens mengt in het gesprek. Uiteindelijk beginnen ze op hem in te trappen, met veel schade tot gevolg, zoals een gat boven Dukes oogkas. Een vriend van Duke, eveneens een 21-jarige jongen, raakte ook gewond.

Getuigen gezocht

Gelukkig voor hen kwam iemand tussenbeide. "Nog twee trappen en anders had hij in een rolstoel gezeten", meent Dukes vader Ronald. Duke en zijn vader willen dan ook graag te weten komen wie hem heeft gered.

Tegen de groep jongens gaat aangifte gedaan worden. De politie is bekend met de zaak en zoekt vooral getuigen van de vechtpartij, met name om meer te weten te komen over de verdachten en wat eraan vooraf ging.