Carnavalsganger slaat gat in schedel van jongen, dader herkenbaar op beeld

Een feestganger heeft aan de afgelopen editie van carnaval in Den Bosch een schedelbreuk overgehouden. De politie is op zoek naar de dader, en heeft daarom herkenbare beelden van de verdachte verspreid.

Het incident gebeurde op vrijdag 28 februari in een café aan de Parade. Met één klap werd een gat in het voorhoofd van het slachtoffer geslagen, meldt Omroep Brabant. Daarnaast liep hij een opgezwollen voorhoofd en een bloeduitstorting op. Het slachtoffer is nog steeds aan het herstellen van de operatie.

De verdachte droeg tijdens de mishandeling een donkere jas met een capuchon. Daaronder had hij een trui aan in de Bossche carnavalskleuren rood-wit-geel, met bijpassende handschoentjes.