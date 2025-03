Dronken carnavalsvierder belt huilend politie om vermiste vriendin

In het Brabantse Best kreeg de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een opvallende oproep van een dronken man. Hij was zijn vriendin kwijtgeraakt tijdens carnaval en wist zich geen raad. In tranen belde hij de politie en dreigde zelfs midden op de weg te gaan liggen.

De gestolen gouden helm uit het Drents Museum is nog altijd spoorloos, maar in een carnavalswinkel in Beverwijk dook afgelopen week een ludieke versie op. Een 3D-geprinte variant van de beroemde helm blijkt een onverwachte hit onder feestvierders.

De wijkagenten van Best en Oirschot deelden het bijzondere voorval op Instagram. "We kregen een melding van een huilende man. Lang verhaal kort: dronken en vriendin kwijt. Wat moet je ook zonder haar?", schrijven de agenten.

Carnaval en verdwaalde feestvierders gaan hand in hand, maar deze man was zo wanhopig dat hij de hulpdiensten inschakelde. Gelukkig wist de politie de ‘vermissing’ snel op te lossen en de man met zijn vriendin te herenigen. Hoe dat precies ging, blijft onduidelijk, maar de agenten laten weten dat ze er "een paar knuffels rijker" op zijn geworden.