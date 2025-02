Nog drie weken totdat het feest losbarst: dit zijn de carnavalstrends van 2025

De carnavalskoorts stijgt, en met nog drie weken te gaan vliegen de feestoutfits de winkels uit. Maar wat trek je aan om goed voor de dag te komen? Wat is het populairste kostuum van dit jaar? En wat kan écht niet meer? In Brabant staan carnavalsfans al in polonaise voor de deur van de feestwinkels.

Eigenaresse Astrid Hoofs van Hoofs Feestkleding in Den Bosch ziet de trends duidelijk terug in haar winkel. Bijna alles kan, zolang het maar vooral mooi is. "Glitters, veel kleur, disco, en met name het après-ski-thema is enorm populair. Gekke (bont)jassen, schoenen die licht geven, Tiroler outfits, Peaky Blinders... En dit jaar zijn de Trump-petjes ook populair!"

Boerenkiel

Maar de absolute topper? De boerenkiel, compleet met emblemen. René Bink, stadsgids in Tilburg en kenner van Kruikenstad, legt uit waarom dit kledingstuk zo bijzonder is. "Een boerenkiel vertelt het verhaal van je leven."

Hij adviseert om, als je begint met een boerenkiel, met vier of vijf emblemen te starten in plaats van je kiel meteen helemaal vol te plakken. "Koop ieder jaar één of twee emblemen die voor jou van waarde zijn, of laat ze maken. Bijvoorbeeld één met de geboortedatum van je eerste kind. Of een embleem uit een ander land. Op die manier wordt de kiel een weerspiegeling van je leven", legt hij uit.

Wil je niet uit de toon vallen? Astrid Hoofs waarschuwt: sprookjesfiguren zijn helemaal uit. "Robin Hood of Roodkapje? Daar kun je echt niet meer mee aankomen. Tenzij je als hele groep op die manier verkleed gaat", vertelt ze.