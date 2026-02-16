Volg Hart van Nederland
Einde van een feesttijdperk: Dikdakkers stoppen na 30 jaar met optreden

Vandaag, 23:18

Na dertig jaar feest, polonaises en meezingers zetten Anton Geerts en Hans Voogd een punt achter De Dikdakkers. Het duo uit Meppel, bekend van hits als "Cowboys & Indianen", "Het Vliegerlied" en "Hobbelpaard", stopt na dit jaar met optreden. Deze carnaval is hun laatste.

Het duo brak in 2007 landelijk door met de hit "Cowboys en Indianen (Kom pak je lasso maar)". Sindsdien zijn ze vaste prik op carnavalsfeesten, oranje-evenementen en dorpspleinen door het hele land. Nu vinden de twee, inmiddels 61 jaar, het mooi geweest. Weekenden vol nachtelijke optredens en lange ritten breken op. Het is tijd voor hun gezinnen.

Carnavalsmaandag staan De Dikdakkers nog twee keer op het podium. Om 21.45 uur treden ze op bij MFC Doelum in Renkum, later die avond volgen ze Dedemsvaart.

In Nederhorst doken ze eerder deze week nog de studio in voor een nieuwe, waarschijnlijk laatste plaat. Maar eerst wacht nog één carnaval. Nog één keer "Kom pak je lasso maar" door de zaal, nog één keer springen, zwaaien en meedoen zoals hun fans dat al dertig jaar gewend zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

