Cabaretier Harrie Jekkers stopt volgend jaar met optreden

Cabaretier Harrie Jekkers neemt in juli 2026 afscheid van het toneel. De Haagse komiek is dan 75 jaar en wil "op zijn hoogtepunt stoppen", laat zijn management weten. Zijn laatste voorstelling van het programma In mijn liedjes kan ik wonen speelt hij op 12 juli in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Jekkers debuteerde in 1988 als cabaretier en maakte in totaal negen theaterprogramma's, waarvan vijf solo. Voordat hij als cabaretier begon, was Jekkers zanger van 't Klein Orkest. Met die formatie had hij in de jaren tachtig grote hits als Over de muur en Laat mij maar alleen. Als solo-artiest scoorde hij een enorme hit met de evergreen O, o, Den Haag.

Radio 10 sprak Herrie Jekkers vorig jaar nog over zijn terugkeer in de theaters:

5:41 Harrie Jekkers terug in de theaters

In zijn laatste voorstelling, In mijn liedjes kan ik wonen, blikt Jekkers terug op zijn muzikale carrière en inspiratiebronnen. Hij speelde dit programma en voorganger Achter de duinen, over zijn jeugd in Den Haag, ruim 7 jaar als zondagmiddagmatinee in de Koninklijke Schouwburg. Hij volgde Paul van Vliet op, die ook jarenlang matineevoorstellingen in het theater verzorgde.

Pauze

Jekkers nam al eerder een pauze van 14 jaar van het theater. In 2015 maakte hij zijn comeback, op aandringen van zijn goede vriend en collega Jeroen van Merwijk. De Haagse cabaretier won in zijn carrière diverse grote prijzen.

Zo kreeg 't Klein Orkest een Edison voor het iconische album Roltrap naar de maan uit 1986. Voor het lied Terug bij af, over zijn dementerende moeder, kreeg hij in 1991 de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste Nederlandse kleinkunstlied van het jaar. Voor de voorstelling Met Een Goudvis Naar Zee uit 1993 ontving de komiek de Nationale Cabaretprijs.

ANP