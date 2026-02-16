Treinreizigers opgelet: ook dinsdag nog kans op braaksel in coupé

Treinreizigers troffen de afgelopen dagen resten braaksel op de grond, achtergelaten carnavalskostuums op de stoelen en lege drankflessen in het gangpad aan. De NS meldt dat reizigers ook dinsdag nog rekening moeten houden met treinen vol rommel van carnavalsgangers.

De prioriteit van de NS ligt bij het schoonmaken van de meest vervuilde treinen. Volgens het bedrijf is het soms een lastige keuze om te besluiten een vervuilde trein wel of niet te laten rijden. Als een trein uitvalt, heeft dat namelijk ook weer gevolgen voor reizigers.

De NS liet zaterdag al weten overrompeld te zijn door de puinhoop die carnavalsvierders in treinen achterlaten. De vervoerder riep reizigers op hun rommel mee te nemen.