NS overrompeld door hoeveelheid troep in treinen door carnaval: 'Hou het netjes'

Reizen

Vandaag, 15:27 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De NS zegt overrompeld te zijn door de enorme hoeveelheid troep die carnavalsvierders in de trein achterlaten. "Van lege blikjes bier en confetti tot pizzadozen en braaksel. Ondanks de dubbele inzet van het aantal schoonmaakploegen, lukt het door de enorme puinhoop niet om de treinen helemaal te reinigen", aldus de spoorwegmaatschappij. De NS roept reizigers op hun rommel mee te nemen.

In totaal zijn dit weekend ongeveer 250 schoonmakers aan het werk om de treinen schoon te maken, zowel op onderhoudslocaties als in rijdende treinen. "Afgelopen nacht is er weer enorm hard gewerkt om de treinen van binnen te reinigen voor de volgende dag. Helaas is de troep zo groot dat reizigers de volgende ochtend soms nog in de rommel van de carnavalsvierders zitten", meldt de NS.

Het gaat niet alleen om treinen in het zuiden van het land, waar dit weekend volop carnaval wordt gevierd. Deze treinen rijden namelijk door het hele land, waarschuwt de spoorwegmaatschappij. "NS vraagt carnavalsvierders om de trein netjes te houden en rommel mee te nemen en op het station of thuis weg te gooien."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

