Rode kruis waarschuwt carnavalsvierders voor verraderlijke kou

Met het oog op het koude weer roept het Rode Kruis carnavalsvierders op om dit weekend goed op elkaar te letten. Ook adviseert de hulporganisatie feestgangers zich warm aan te kleden.

In Den Bosch worden de puntjes op de i gezet voor het carnavalsfeest losbarst:

2:17 Laatste carnavalsvoorbereidingen in Den Bosch: kielen worden versierd

Dit weekend wordt het overdag 3 tot 4 graden en zakt de temperatuur in de nacht tot onder het vriespunt. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. "Zie je een vriend plots ongecontroleerd rillen of gaat die anders ademen, dan kan er sprake zijn van onderkoeling", waarschuwt het Rode Kruis.

Advies

Meer dan 820 vrijwilligers op bijna tachtig evenementen zetten zich vrijwillig in om eerst hulp te leveren dit weekend. Bij voorbaat adviseren zij de carnavalsvierders: "Trek genoeg kleding aan en gebruik laagjes, zodat je in kleding kunt variëren. Eet voldoende, zeker als je ook alcohol drinkt".