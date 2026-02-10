Aftellen tot carnaval, welk weer staat feestvierders te wachten?

Nog maar een paar dagen te gaan en dan begint voor een groot deel van Nederland alweer de voorjaarsvakantie, ook wel krokusvakantie genoemd. De krokussen komen op veel plaatsen ook al boven de grond uit, maar van voorjaarsweer is in bepaalde delen van het land nog écht geen sprake. Sterker nog, het wordt komend weekend overal weer flink kouder met een toenemende kans op winterse buien.

Vanaf komend weekend tot en met volgende week dinsdag(vasten)avond wordt er ook in grote delen van Nederland carnaval gevierd. Uiteraard is het weer daarbij van groot belang, zeker tijdens de grote optochten waarbij veel publiek langs de kant komt kijken.

Benieuwd naar het weer de aankomende dagen? Bekijk de video in dit artikel.

De festiviteiten rond het, van oorsprong katholieke volksfeest, vinden voornamelijk plaats in de zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg. Maar ook in delen van Zeeland, Gelderland, Overijssel en zelfs op een enkele plek in Groningen wordt traditioneel carnaval gevierd. Vanaf het weekend is het verstandig om je warm aan te kleden en een parapluutje mee tijdens het kijken naar de optocht is ook geen overbodige luxe.

Wintersportgebieden

Deze week wordt het ook in het Alpengebied eerst flink warmer waarbij er beneden de 2000 meter vaak regen valt. Maar de westelijke stroming, die de zachte lucht aanvoert, lijkt richting komend weekend te kantelen naar noordelijke richtingen. Dit levert in veel skigebieden in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk zogenaamde ‘Nordstau’ op waarbij niet alleen koudere lucht maar ook buienwolken tegen het alpenmassief worden opgestuwd en daar uitsneeuwen. De sneeuwgrens daalt daarbij tot onder de 1000 meter, dus valt er op veel plaatsen een flink pak verse sneeuw tot in de dalen. Het is dan wel uitkijken op weg naar de wintersportbestemmingen want ook onderweg kun je vertraging ondervinden door winterse buien.

Toe aan lente

Komend weekend staat ook Valentijnsdag op de kalender, en dan kunnen we wel wat extra warmte gebruiken. Qua weer hoeven we dat niet te verwachten want juist in het weekend is het even een heel stuk kouder met maxima rond 5 graden, kans op winterse buien en weer vorst tijdens de nachten.

Toch lijkt deze ‘koude dip’ maar van korte duur. Volgende week, de derde week van februari, draait de wind weer naar het zuidwesten en wordt er weer zachtere lucht ons land binnen geblazen. Dit gaat echter wel gepaard met veel wolken en perioden met regen. Dus zonnig en warm lenteweer zit er voorlopig nog niet in.