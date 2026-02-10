Volg Hart van Nederland
Zachte temperaturen maar wel paraplu nodig, het wordt regenachtig

Weerbericht

Vandaag, 09:54

Het blijft de aankomende dagen best zacht qua temperatuur, maar later deze week wordt het kouder. En in het weekend vallen overal in het land winterse buien.

Dinsdag wordt het in de loop van de dag overal grotendeels bewolkt en regent het af en toe. Met een veelal matige zuidoostenwind wordt het 4 graden in Groningen tot 9 in Zeeland.

Lage temperaturen

Woensdag meer regen, maar met een zuidelijke wind wel erg zacht tot maxima rond 12 graden in het zuiden. Later in de week wordt het kouder. En ook in het weekend nog lage temperaturen. Benieuwd naar het hele weerbericht? Kijk de video met onze weerman Dennis Wilt in dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

