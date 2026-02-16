Carnaval in Rommelgat levert wereldrecord langste polonaise op

Het is gelukt in Rommelgat, zoals het Brabantse Veldhoven tijdens carnaval heet. Daar hebben 1315 mensen samen de polonaise gelopen en daarmee een officieel wereldrecord verbroken. Het oude record stond op naam van Ridderkerk.

Het vorige record, erkend door het IWRO, stond sinds 2023 op 1218 deelnemers. Dat aantal is nu ruim overtroffen. In een feesttent op een parkeerterrein sloten honderden feestvierders achter elkaar aan, tot één lange sliert van hossende carnavalsvierders ontstond.

Pas toen iedereen aangesloten was in de stoet, werd begonnen met tellen door een officiële notaris. Met 1315 deelnemers is Veldhoven nu de nieuwe recordhouder van de langste polonaise.

