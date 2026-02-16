Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Carnaval in Rommelgat levert wereldrecord langste polonaise op

Evenementen

Vandaag, 23:11

Link gekopieerd

Het is gelukt in Rommelgat, zoals het Brabantse Veldhoven tijdens carnaval heet. Daar hebben 1315 mensen samen de polonaise gelopen en daarmee een officieel wereldrecord verbroken. Het oude record stond op naam van Ridderkerk.

Het vorige record, erkend door het IWRO, stond sinds 2023 op 1218 deelnemers. Dat aantal is nu ruim overtroffen. In een feesttent op een parkeerterrein sloten honderden feestvierders achter elkaar aan, tot één lange sliert van hossende carnavalsvierders ontstond.

Pas toen iedereen aangesloten was in de stoet, werd begonnen met tellen door een officiële notaris. Met 1315 deelnemers is Veldhoven nu de nieuwe recordhouder van de langste polonaise.

Benieuwd hoe dit feest eruit ziet? Je ziet het in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Randstedelingen met carnaval naar Oeteldonk, Bosch blaaskapel speelt juist in Amsterdam
Randstedelingen met carnaval naar Oeteldonk, Bosch blaaskapel speelt juist in Amsterdam
Controversieel carnavalslied wint Carnavalskneiter 2026
Controversieel carnavalslied wint Carnavalskneiter 2026
Rode kruis waarschuwt carnavalsvierders voor verraderlijke kou
Rode kruis waarschuwt carnavalsvierders voor verraderlijke kou

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.