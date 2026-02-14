Randstedelingen met carnaval naar Oeteldonk, Bosch blaaskapel speelt juist in Amsterdam

Als mensen van boven de rivieren naar het zuiden komen om carnaval te vieren, trekken wij zuiderlingen juist naar het westen, al is het maar voor een dag. Dat dachten de leden van PB Band uit Den Bosch, een typisch Oeteldonkse blaaskapel. Vandaag speelde het gezelschap een dagje muziek in onze hoofdstad.

Het carnavalsfeest is weer begonnen. Dat betekent gegarandeerd dagenlang vermaak en vertier in de zuidelijke provincies. Met name in de grote steden, zoals Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven, staat alles de komende dagen in het teken van carnaval.

Dat carnaval van oudsher een traditie is die vooral in het zuiden van het land is blijven hangen, lijkt steeds minder Randstedelingen iets uit te maken. Jaarlijks trekken duizenden mensen uit de noordelijke provincies richting Brabant en Limburg, uitgedost in kleurrijke kostuums, in de hoop iets te proeven van de gezelligheid onder de rivieren.

De rivier oversteken

Er wordt al enige tijd geklaagd dat Brabant te vol loopt met 'noordelingen', merkt ook de PB Band. "Wij zijn een typisch Oeteldonks bandje. We lopen al 30 jaar mee", vertelt bandlid Bob van Groesen tegen Hart van Nederland. Hij heeft in die tijd veel zien veranderen. "Voorheen speelden we in de Korte Putstraat, dé carnavalsstraat van Den Bosch. Vroeger kon je daar voor de deur spelen, nu staat het rijen dik en komt muziek uit de boxen door de hele straat. Door de 'festivalisering' van carnaval is er voor een blaaskapel letterlijk en figuurlijk steeds minder plek."

De band benadrukt dat ze het 'noordelingen' niet kwalijk nemen dat ook zij steeds vaker richting de carnavalsprovincies trekken. "Want iedereen mag feest vieren", stelt Van Groesen. De PB Band bleef dan ook niet bij de pakken neerzitten. Ze besloten zeven jaar geleden om met carnaval ook op andere plekken te gaan spelen. "Vorig jaar kwam het idee om de rivier over te gaan, omdat zij ook vaak andersom naar ons komen. Daarom gaan we het Oeteldonkse gevoel naar Amsterdam brengen", aldus Van Groesen.

