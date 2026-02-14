Binnenstad Breda raakt vol, oproep aan carnavalsvierders om weg te blijven

De gemeente Breda roept carnavalsvierders op niet meer naar de binnenstad te komen vanwege de drukte. "De binnenstad van Breda raakt vol! Kom er niet meer naartoe", aldus de gemeente. "Ben je er al? Doe je polonaise op een rustigere plek en houd de led-schermen in de gaten."

Halverwege de middag besloot de gemeente Breda al verschillende hekken in de stad te sluiten vanwege de drukte, aldus Omroep Brabant. Carnavalsvierders werden geadviseerd om de instructies op de led-schermen te volgen om een alternatieve route te bepalen.

Ook in andere steden, in met name Noord-Brabant en Limburg, worden dit weekend veel mensen verwacht. Voor zover bekend is Breda tot nu toe de enige stad waar de gemeente heeft opgeroepen niet meer te komen.