Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Binnenstad Breda raakt vol, oproep aan carnavalsvierders om weg te blijven

Binnenstad Breda raakt vol, oproep aan carnavalsvierders om weg te blijven

Evenementen

Vandaag, 16:12 - Update: 35 minuten geleden

Link gekopieerd

De gemeente Breda roept carnavalsvierders op niet meer naar de binnenstad te komen vanwege de drukte. "De binnenstad van Breda raakt vol! Kom er niet meer naartoe", aldus de gemeente. "Ben je er al? Doe je polonaise op een rustigere plek en houd de led-schermen in de gaten."

Halverwege de middag besloot de gemeente Breda al verschillende hekken in de stad te sluiten vanwege de drukte, aldus Omroep Brabant. Carnavalsvierders werden geadviseerd om de instructies op de led-schermen te volgen om een alternatieve route te bepalen.

Eerder zaterdagmiddag besloot de gemeente al verschillende hekken tijdelijk dicht te doen om de drukte. Carnavalsvierders kregen het advies om de ledschermen te volgen voor een alternatieve route.

Ook in andere steden, in met name Noord-Brabant en Limburg, worden dit weekend veel mensen verwacht. Voor zover bekend is Breda tot nu toe de enige stad waar de gemeente heeft opgeroepen niet meer te komen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

NS overrompeld door hoeveelheid troep in treinen door carnaval: 'Hou het netjes'
NS overrompeld door hoeveelheid troep in treinen door carnaval: 'Hou het netjes'
Rode kruis waarschuwt carnavalsvierders voor verraderlijke kou
Rode kruis waarschuwt carnavalsvierders voor verraderlijke kou

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.