Controversieel carnavalslied wint Carnavalskneiter 2026

Muziek

Vandaag, 14:13

Het omstreden nummer Carnaval, Wie Viert Het Niet? van Thomas van Groningens Lanterfantje en Henk Westbroek is uitgeroepen tot Carnavalskneiter 2026. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door kijkers en luisteraars van TV Oranje en RADIONL.

Hoeveel stemmen er zijn uitgebracht, maken de organisatoren niet bekend. In totaal waren 120 nieuwe carnavalsliedjes genomineerd. De tweede plek ging naar Jan Biggel, die eerder in 2023 en 2024 won. Dit jaar scoorde hij met Verkeerde Gat.

Horen wat Thomas van Groningen te zeggen heeft over de ruzie tussen Henk Westbroek en Henk Temming? Zie hier zijn reactie:

Thomas van Groningen zit midden in ruzie Henk Westbroek en Henk Temming
5:33

Thomas van Groningen zit midden in ruzie Henk Westbroek en Henk Temming

Naar de rechter

Het lied Carnaval, Wie Viert Het Niet? is een variant op het lied Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet? van Henk Westbroek en Henk Temming. Westbroek staat achter het lied, maar Temming was er niet blij mee en liet de song van Spotify en YouTube verwijderen. Thomas van Groningen zei eerder te overwegen naar de rechter te stappen vanwege het 'carnavalsconflict'.

Door ANP

