Carnavalslied Lanterfantje nu ook van Spotify gehaald

Vandaag, 11:28 - Update: 5 uur geleden

Componist Henk Temming heeft het carnavalslied Carnaval, Wie Viert Het Niet?! van het Tilburgse duo Lanterfantje na YouTube, ook van Spotify laten verwijderen. Het lied is een cover van het lied Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet, dat Temming samen schreef met Henk Westbroek. Temming zegt geen toestemming te hebben gegeven om zijn nummer te gebruiken.

Afgelopen weken was er veel commotie over het carnavalslied. Temming en Westbroek kwamen in conflict nadat Westbroek samen met Lanterfantje een carnavalsversie maakte op Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet. Temming is het hier niet mee eens en laat het nummer daarom van online-platforms verwijderen.

Horen wat Thomas van Groningen te zeggen heeft over de ruzie tussen Henk Westbroek en Henk Temming? Zie hier zijn reactie:

Hoewel het lied online niet meer te beluisteren is, gaan alle geplande optredens van Lanterfantje gewoon door, laat Thomas van Groningen weten aan Hart van Nederland.

Spottende teksten

Dinsdag was er fansite gelanceerd met de naam HenkTemming.com. Op de site waren spottende teksten te lezen, zoals: "Onze liefde voor Temming kwam pas echt tot volle bloei toen hij rond carnaval liet zien dat principes zwaarder wegen dan gemak". Ook kon je op de site remixen luisteren van het carnavalslied.

Thomas van Groningen bevestigde aan Shownieuws dat hij achter deze fansite zat. Inmiddels is de fansite offline gehaald. Als je nu op de link klikt, kom je op een pagina terecht waarin je meer kunt leren over de citroen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

