Gedoe om carnavalslied Lanterfantje: Henk Temming wil nummer offline

Het carnavalsnummer Carnaval, Wie Viert Het Niet?! van het Tilburgse duo Lanterfantje moet offline, als het aan Henk Temming ligt. Het lied is een cover van Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet, dat Temming samen met Henk Westbroek schreef. Westbroek werkte mee aan de carnavalsvariant, maar Temming gaf geen toestemming.

Westbroek haalt bij Shownieuws hard uit: "Hij heeft geen poot om op te staan. Dit is gewoon treiterij. In Nederland bestaat parodierecht. Je mag liedjes parodiëren. Hij denkt: 'kom, ik ga die andere Henk weer eens treiteren'. Hij heeft een bloedhekel aan me en dan ga je dit soort kleinzinnige dingen doen."

Wat is het geheim van een goede carnavalshit? Dat zie je in deze video:

Temming reageert bij Shownieuws zelf ook. "Als het een goed liedje is, maakt het mij niet uit. Maar ik vind het nergens op slaan. Je mag het niveau wel een beetje hoog houden. Als het me van tevoren wordt gevraagd kun je dit soort dingen regelen. En nu gebeurt het achteraf en dat vind ik niet zo netjes, eerlijk gezegd."

Thomas van Groningen, onderdeel van Lanterfantje, zegt bij Shownieuws dat alles volgens de regels is gegaan: "Wij hebben netjes laten weten aan de mensen die de belangen van de heer Temming behartigen dat wij een parodie hebben gemaakt op het liedje. Hij krijgt netjes zijn deel, dus het is niet zo dat we iets gestolen hebben. Het auteursrecht ligt gewoon nog steeds bij de oorspronkelijke rechthebbende."

Het is niet de eerste keer dat Lanterfantje gedoe krijgt rond een carnavalsnummer; een eerdere parodie werd in 2023 al snel offline gehaald.