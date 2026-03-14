Prachtig: 2,1 miljoen opgehaald tijdens De 538 Ochtendrun

Vandaag, 13:25

De derde editie van De 538 Ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft 2.125.660 euro opgebracht voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Dit is ruim het dubbele van het bedrag dat vorig jaar werd opgehaald. Sponsorloper Jeroen van Veen liep in totaal 538 kilometer en andere deelnemers 5,38 kilometer voor het goede doel.

Van Veen liep van maandag tot en met vrijdag dagelijks 100 kilometer op een loopband in de live studio van Radio 538 met gezelschap van luisteraars, dj’s en bekende Nederlanders. Op zaterdag werd de laatste 38 kilometer gezamenlijk afgelegd tijdens De 538 Ochtendrun in het Olympisch Stadion.

Jeroen van Veen zette zich in voor De 538 Ochtendrun vanuit een persoonlijke drijfveer. Nadat hij zijn 4-jarige zoontje Kasper verloor aan kanker in 2022, wilde hij iets betekenen voor andere kinderen en gezinnen die met de ziekte te maken hebben.

