André wil Groningen op kaart krijgen, daarom organiseert hij daar 4daagse

Wat ze in Nijmegen kunnen, dat kunnen wij ook: dat zullen ze wel gedacht hebben in Groningen. Voor het eerst houdt de stad een eigen 4Daagse. Bijna 1400 deelnemers doen mee aan de wandeling van 20 of 40 kilometer. Het doel van de organisatie is om de stad Groningen op de kaart te zetten. En dat is nu al voor een deel gelukt, want zelfs een groep wandelaars uit het Verenigd Koninkrijk reist af naar het noorden van ons land om te kijken wat er allemaal te doen is.

"Wij organiseren de 4daagse in Groningen uit liefde voor de stad. De route begint en eindigt altijd in de stad en dan specifiek op de Grote Markt", legt initiatiefnemer André Pater uit.

Hij denkt dat het evenement nodig is omdat veel mensen niet weten wat er allemaal te beleven valt in Groningen. "Ik had een afstudeerstage in Zeist en daar vroegen ze me: wat doe je in Groningen? Zelf waren ze er nog nooit geweest en ze zeiden dat het voelde alsof ze naar Denemarken moesten rijden. Dat is me altijd bijgebleven."

De route gaat door twee provincies: Kop van Drenthe en Groningen. De minimale leeftijd voor deelname is 10 jaar voor 20 kilometer en 12 jaar voor 40 kilometer. Er doen ongeveer 1400 deelnemers mee. Hart van Nederland was bij de start op dinsdag, zie je in bovenstaande video.