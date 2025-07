Dronken buschauffeur die betrapt werd tijdens alcoholcontrole per direct ontslagen

De buschauffeur die vorige week positief werd getest op alcohol tijdens een controle in Nijmegen is per direct ontslagen, meldt Omroep Gelderland.

De dronken buschauffeur werd ontdekt tijdens een alcoholcontrole op het grote verkeersplein aan de Industrieweg in Nijmegen, in het kader van de slotdag van de Nijmeegse 4Daagse en de bijbehorende Vierdaagsefeesten.

Dat zag er bijzonder uit:

De buschauffeur moest blazen en testte positief op alcoholgebruik met de uitslag 'A/G', wat betekent dat het ademalcoholgehalte hoger lag dan 430 microgram per liter, ruim boven de wettelijke limiet. In de bus zaten feestgangers die terugkwamen van de Vierdaagsefeesten. De chauffeur had zelf al voorzorgsmaatregelen genomen en contact opgenomen met een collega. Die arriveerde kort daarop om de passagiers veilig naar hun bestemming te brengen.

Vervoersbedrijf Hermes laat aan de regionale omroep weten dat het dienstverband van de man direct is ontbonden. "Wij vinden het onacceptabel vanwege de veiligheid van reizigers en weggebruikers."

Volgens de woordvoerder staat het zerotolerancebeleid in het arbeidscontract en is het onderdeel van de opleiding. Ook mag je natuurlijk überhaupt niet dronken achter het stuur zitten.